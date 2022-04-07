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Расходы Приангарья на борьбу с COVID-19 составили более 7 млрд рублей по итогам 2021 года

На расходы, связанные с реализацией мероприятий по ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции, в Иркутской области было направлено более 7 млрд рублей, или 3,1% от общего объема расходов, сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

На финансовую поддержку реального сектора экономики, в том числе на развитие дорожного хозяйства, сельского хозяйства, субсидирование транспортных организаций, реализацию мероприятий в жилищно-коммунальном и лесных хозяйствах, направлена пятая часть всех расходов регионального бюджета.

Расходы на соцсферу были увеличены на 1,7 млрд рублей, составив почти две трети бюджета, или около 162 млрд рублей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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