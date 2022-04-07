Доходы бюджета Иркутской области увеличились на 22% до 253 млрд рублей

Благодаря увеличению поступлений по всем основным видам налогов – на прибыль, на доходы физлиц, на имущество организаций, доходы областного бюджета выросли до 253,1 млрд рублей, сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

При этом доходная часть увеличилась почти на 22%, или на 45,4 млрд рублей. Расходы составили 235,6 млрд рублей. Это позволило исполнить региональный бюджет за прошлый год с профицитом в 17,5 млрд рублей.

Что касается госдолга региона, то на 1 января 2022 года он составил 14, 3 млрд рублей, или 7,6% от собственных доходов, что является наименьшим показателем за последние восемь лет.