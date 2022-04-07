Прогноз: рост продаж новых автомобилей может начаться в мае

Эксперты РГС Банка и банка «Открытие» проанализировали динамику рынка продаж новых автомобилей в марте и I квартале 2022 года. Остановка заводов и новых поставок машин в первый весенний месяц заставили дилеров кратно сокращать продажи и делать акцент на выживании бизнеса. К концу I полугодия в 2022 году может быть продано порядка 460-490 тысяч новых автомобилей по сравнению с 871 тысячей за аналогичный период прошлого года.

Рост продаж относительно последних месяцев скорее всего начнется в мае, когда будут налажены поставки ряда марок, прежде всего китайских брендов, и найдено решение по импортозамещению комплектующих для локализованных производств. Подстегнуть покупательский спрос также может снижение ставок по автокредитам.

В марте в России было продано 55 129 новых автомобилей (на 63% меньше, чем в марте 2021 года) – это самый низкий результат для первого месяца весны за все время наблюдения за современным авторитейлом России. По итогам первого квартала 2022 года продано (включая продажи BMW, Mercedes-Benz и Mini) 277,3 тысячи новых автомобилей – на 28% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Рынок падает 9-й месяц подряд.

В марте текущего года бизнес, по сути, не работал, а выживал благодаря запасам складов. Единственная положительная тенденция марта текущего года – возврат официального курса рубля к близким до «спецоперации» значениям. Однако, пока резко выросшие цены не спешат понижать ни дистрибьюторы, ни дилеры, конечная стоимость многих машин по-прежнему превышает возможности большинства покупателей.

При этом в течение марта можно было наблюдать две основные тенденции. В первой декаде был резкий всплеск спроса, когда на фоне рекордного падения курса рубля люди стремились вложиться в «железо», заводы один за другим декларировали остановку, а дистрибьюторы – заморозку поставок. Во второй декаде марта, когда больше половины продавцов многих дилерских центров были отправлены в отпуск, продажи практически остановились. Все эти процессы негативно отразились на объемах бизнеса большинства марок. Снижение продаж зафиксировано по 39 из 45 брендов.

По итогам марта первое место в рейтинге продаж на российском рынке сохранила Lada, но и она закрыла месяц с результатом 12,3 тысячи автомобилей, что на 21,5 тысячи или на 64% меньше, чем в марте 2021-го.

В более-менее выгодной ситуации оказались разве что «китайцы». Хотя и здесь бизнес в основном в марте сжимался, разве что чаще не такими резкими темпами, как у брендов из других стран. Лучше других чайна-марок в марте «выступили» на рынке дилеры компании Haval – реализовали 1 573 автомобилей (- 44%). На второе место вышла компания Geely: ее продажи за март составили 1 492 новых а/м (-14%). Бестселлером марки неожиданно стал самый дорогой в модельной гамме кроссовер Tugella (553 автомобилей, рост в 6,8 раза). Его доставляют из Китая. Родственные друг другу бренды Chery и Exeed продали примерно по полтысячи новых автомобилей каждый.

В целом «китайцы», которые дали понять, что не имеют политических предпосылок против продолжения бизнеса в России, находятся сейчас едва ли не в самой выгодной ситуации среди всех представленных у нас брендов. Но и сложностей много. Прежде всего логистика брендов из Поднебесной была часто «завязана» на западные компании, которые приостановили сотрудничество с Россией. Кроме того, немало «китайцев» успели отметиться очень серьезным (иногда до 60% за I квартал) ростом цен. Машины, закупленные дилерами по тем прайс-листам, когда за доллар просили выше 130 рублей, еще долго не будут продавать сколько-нибудь дешево. Клиентов, которые согласятся покупать китайские автомобили по 3-5 миллионов рублей, будет, естественно, гораздо меньше, чем тех, которые заглядывались на этот же товар, когда его позиционировали в более скромной ценовой лиге.

Главным фактором для стабилизации авторынка может стать относительная нормализация внешнеполитического фона. Это может отогреть «замороженные» в марте каналы поставок комплектующих и запустить остановленные заводы. Однако пока о сроках окончания напряженности говорить сложно. Так или иначе, апрель 2022 года может оказаться близок к антирекорду продаж. Прежний антирекорд апреля был установлен в 2020 году, когда в условиях закрытия дилерских центров крупных городов на период локдауна из-за пандемии COVID-19 было реализовано лишь 38 922 новых автомобиля. Даже Lada тогда не смогла продать и 10 тысяч новых машин, а основные объемообразующие марки «довольствовались» сбытом в среднем в 2-4 тысячи новых а/м.

В первом полугодии 2022 года скорее всего будет реализовано 460-490 тысяч новых автомобилей. И это при условии, что в мае-июне «китайцы» смогут нормализовать поставки машин и комплектующих, продажи АвтоВАЗа останутся хотя бы на уровне нынешних значений, а у корейцев – подрастут до 8-10 тысяч автомобилей в месяц. На фоне высоких ценников из-за острого дефицита новых автомобилей на рынке покупательский спрос может подстегнуть снижение ставок по автокредитам в случае корректировки ключевой ставки ЦБ. В целом объем рынка России будет примерено соответствовать емкости авторитейла Испании, где население в три с лишним раза меньше.