Cамолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих через 2-3 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что через 2-3 года строящийся на Иркутском авиазаводе самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих, пишет ТАСС.

«В декабре прошлого года лайнер с отечественным композитным крылом впервые поднялся в небо. И в течение двух – трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины [самолета МС-21]. На такие цели уже было выделено свыше 60 млрд рублей», – сказал Мишустин.

По словам председателя правительства страны, самым главным для авиастроительной отрасли является достижение технологической независимости от иностранных материалов и комплектующих, что позволит избежать в дальнейшем критических рисков.