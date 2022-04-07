Губернатор Игорь Кобзев проверил ход строительства Иркутского суворовского военного училища

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 7 апреля, проверил ход строительства Иркутского суворовского военного училища. Оно рассчитано на 420 курсантов и должно открыться 1 сентября 2023 года. Учебное заведение будет располагаться на части фондов бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.

Генеральный директор компании-субподрядчика Юлия Мерваезова доложила Губернатору, что в настоящее время проводятся противоаварийные работы на объектах культурного наследия, которые войдут в комплекс зданий и сооружений училища. Так же проводится усиление фундаментов и наружных стен, планируется начать строительство внутриплощадочных сетей. После получения необходимых разрешений рабочие приступят к сносу существующего здания-новостроя, расположенного между двух объектов культурного наследия. На этом месте будет построен современный спальный корпус с двумя переходами между основным учебным блоком и столовой.

- Сегодня мы обошли и внимательно осмотрели территорию не только будущего училища, но и прилегающую. Обсудили вопросы благоустройства, в том числе модернизации энергетики. И прошу жителей района с пониманием отнестись к издержкам строительных работ, - отметил Игорь Кобзев.

Срок обучения в Иркутском суворовском военном составит семь лет – с 5 по 11 классы. В учебном процессе будут применяться инновационные и интерактивные технологии, в старших классах – профильное обучение. Так же в училище планируется реализовывать программы дополнительного образования.