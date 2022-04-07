Новое пожарное депо для 11 населенных пунктов создадут в Шелеховском районе за 41 млн руб.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в Шелеховском районе региона появится новое пожарное депо для 11 населенных пунктов, на его создание потратят 41 млн рублей.

«Новое пожарное депо организуем в Шелеховском районе. Разместить его решили в селе Шаманка. Таким образом депо прикроет сразу 11 населенных пунктов. Это собственно сама Шаманка, село Моты и поселки Куйтун, Граматуха, Глубокая, Большая Глубокая, Хузино, Источник, Трудный, Санаторный и Родниковый», – сообщил глава региона.

Участок выбран, кроме того для создания организации будут приобретены здание, два автомобиля и две пожарные цистерны на базе УРАЛа. «До мая планируем заключить контракты, а к концу года сформировать штат из 15 человек и полностью завершить обустройство депо», – резюмировал глава региона.