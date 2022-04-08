Китай начал расплачиваться за уголь и нефть юанями

Первые поставки начнутся уже в этом месяце, сообщает РБК.

Первые партии российского угля и нефти, оплаченные в юанях, прибудут в Китай в апреле-мае, передает Bloomberg со ссылкой на консалтинговую фирму и источники, знакомые с закупками.

В китайской компании Fenwei Energy Information Services агентству сообщили, что несколько фирм закупили уголь у России за юани в марте, а первые поставки ожидаются в апреле. Источники Bloomberg также рассказали, что первые партии нефти ESPO, оплаченные в китайской валюте, доставят на независимые перерабатывающие заводы в мае.

Как уточнили в Fenwei, за юани приобретается уголь для изготовления стали и для электроcтанций, такие закупки традиционно оплачивались в долларах. Агентство отмечает, что в прошлом году Россия была вторым по величине экспортером угля в Китай.

Китайская ассоциация транспортировки и дистрибуции угля заявила, что покупатели заинтересованы в увеличении импорта из России, однако на его объемы негативно влияют логистические и финансовые барьеры.