Куда россияне смогут поехать в 2022 году

Всего жителям России доступно 12 стран, рассказали РИА Новости представители отрасли.

«У туроператора Fun&Sun представлены туры из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию, Таиланд, Катар, Египет, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, Индонезию (о. Бали), Сербию, Армению и Азербайджан на прямых рейсах или со стыковкой в третьих странах», – сообщили в туроператоре.

В компании отмечают, что после 9 апреля список доступных стран может расшириться, благодаря снятию со стороны России действовавших ковидных ограничений на полеты в 52 страны мира, в том числе на чартерные рейсы.

«Основная проблема сейчас - это поиск доступной чартерной перевозки для удовлетворения потребностей рынка на самых массовых выездных направлениях, таких как Турция и Египет. Проблема уже решается, в частности "Интурист" уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании «Азимут». Ведется восстановление собственной полетной программы и из других регионов вылета», – рассказали в пресс-службе туроператора.

В Anex Tour тоже рассказали, что с 29 апреля начнутся полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Программы стартуют из четырех городов - Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга по трём направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан. В компании отметили, что список городов вылета не окончательный, и его планируют увеличивать.