Вышел в свет апрельский номер Газеты Дело

Автобизнес, энергетика, фондовый рынок, строительство и недвижимость, эстетическая медицина, технологии, туризм, гостиничное дело - это основные темы свежего выпуска Газеты Дело. Спикеры и эксперты нашего издания отвечают на самые актуальные вопросы сегодняшнего времени: как меняется ситуация в различных сферах региональной экономики в новых реалиях? Как бизнес справляется с вызовами 2022 года и перестраивает свои процессы? Какие перспективы и возможности открываются для компаний и предпринимателей? Кроме этого, в номере много другой полезной информации: финансовой аналитики, деловых новостей, объявлений. «Мы остаёмся, когда другие уходят». Александр Исайченко – об экспансии китайских брендов на иркутском рынке В автобизнесе Александр Исайченко работает больше шести лет и хорошо разбирается в нюансах этого рынка. Решение возглавить в 2020 году дилерский центр Chery Александр принял осознанно, поверив в китайский бренд, который к этому времени вышел на принципиально новый уровень качества. В 2021-м центр продал более 600 машин, цели на 2022-й – ещё более амбициозные. Сейчас, когда многие автомобильные бренды уходят из России, Chery не только остаётся, но и готов наращивать долю. Уже этой весной в Иркутске компания откроет дилерский центр Exeed и представит две автомобильные премьеры: рестайлинговый Tiggo 4 Pro и полноприводный Tiggo 8 Pro Max. О новых вызовах и смене потребительских настроений – в нашем интервью.

Стройка продолжается. Как иркутские застройщики справляются с новыми вызовами «У вас всё хорошо?», «Вы точно всё достроите?» – в конце февраля – начале марта телефоны иркутских застройщиков разрывались от звонков встревоженных покупателей. Следом пошли и другие звонки: «Хочу купить квартиру! Сегодня!» Мы решили проехать по стройплощадкам нескольких ЖК в разных районах города – увидеть своими глазами, как идет стройка, и поговорить с руководителями девелоперских компаний о вызовах нового времени. Что изменилось в бизнес-процессах? Как идут продажи? Об этом – в нашем материале. 5 мифов о новостройках. Чего боятся покупатели недвижимости Первый квартал 2022-го отметился ажиотажным спросом на новостройки. Как ведут себя покупатели недвижимости сейчас? Чего боятся? Мы собрали наиболее популярные опасения и попросили девелоперов прокомментировать их. «Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе В конце февраля в Иркутске прошёл Всероссийский образовательный проект врачей-косметологов «Сияние Байкала». Организатор мероприятия – косметологическая клиника «Сатэль» – провела его, даже несмотря на стремительно меняющуюся экономическую ситуацию в стране. «Жизнь ведь не поставишь на паузу, поэтому мы не стали ничего отменять, и нам всё удалось», – говорит Эльмира Сатардинова, руководитель группы компаний «Сатэль». А растущий поток клиентов в клинику подтверждает факт того, что здоровыми, красивыми, и ухоженными люди хотят быть независимо от экономических кризисов и эпидемий. О востребованных услугах и постковидных трендах в косметологии, о влиянии нового кризиса на рынок эстетической медицины и перспективах импортозамещения, а также о том, как провести в Иркутске мероприятие столичного уровня и почему важно хорошо делать своё дело здесь и сейчас, а не убегать куда-то, Эльмира Сатардинова рассказала Газете Дело.

Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью» Всероссийский образовательный проект для врачей-косметологов «Сияние Байкала» – это всегда разговор о самых актуальных трендах индустрии красоты. Причём не только в лечебной сфере, но и в области кадрового потенциала. И здесь, по мнению управляющего интеллектуальными ресурсами экосистемы «Галактика» Максима Сергеева, главная тема сейчас – класс личности специалиста. С участниками образовательного проекта один из самых ярких спикеров мероприятия поделился своим видением, каким должен быть врач эстетической медицины, как на его функционал повлиял ковид, чего ждут пациенты от врача-эстетиста, и стоит ли региональным звёздам косметологии покорять Москву.

Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время Одно из самых заметных постковидных последствий, с которым столкнулись переболевшие люди, – выпадение волос. Остроту проблемы на «Сиянии Байкала» обозначил Спартак Каюмов, президент Союза трихологов России (Санкт-Петербург). По данным, которые он привёл, этот симптом встречается в 28,6 - 48,5% случаев. Рекомендации Спартака Каюмова, когда обращаться за помощью к специалистам, на чём основывается тактика лечения выпадения волос, как выбрать врача и другие – в Газете Дело.

Covid-19 и косметология. Когда можно делать процедуры после коронавируса? Врачи подсчитали, что человечество поставил с ног на голову всего один грамм коронавируса. Несмотря на столь малый вес источника проблемы, справиться с ней не удаётся уже два года. Приходит осознание, что заболевание останется с нами надолго. Ковид стал признаком новой реальности во многих сферах, в том числе и в косметологии. На традиционном Всероссийском биеннале «Сияние Байкала» работа с пациентами с постковидом прошла красной нитью через выступления многих экспертов. То, с какими последствиями заболевания сталкиваются врачи-косметологи, и когда можно начинать процедуры после вакцинации или перенесенного заболевания, они обсудили во время практической конференции.

«Мы делаем то, что должны» Представители иркутского бизнеса реализуют медицинский благотворительный проект помощи военнослужащим, пострадавшим во время военной спецоперации. Инициаторами проекта, который получил название «Будь здоров», выступили учредитель компании «Имплантмед» Дмитрий Лобанов и бизнес-эксперт Алексей Малых. Инициатива уже получила одобрение правительства Иркутской области и поддержку Иркутского отделения Российского Красного Креста.

Туризм как зарядка для ума В Иркутске нужно активно развивать научный туризм, потому что это наша абсолютная уникальность, уверен руководитель планетария СОШ №19 (Большой иркутский планетарий) и соучредитель АНО «Звёздный десант» Дмитрий Семёнов. Во-первых, потому что Иркутск – астрофизическая столица России, и такого количества приборов, с помощью которых изучают Вселенную, в нашей стране нет больше нигде. Во-вторых, у нас есть не только природная, но и научная жемчужина – Байкал. В-третьих, есть люди, которые могут подать научную информацию так что её будут слушать, раскрыв рот и сами учёные, и школьники. И, в-четвёртых, в этом сегменте туристического бизнеса пока ещё нет конкуренции. Обо всём подробно – в нашем материале.

Startup Tour Иркутск 2022: инновации, развитие и поддержка 31 марта в Центре «Мой бизнес» прошел всероссийский конкурс технологических стартапов Startup Tour. Цель конкурса – поиск перспективных инновационных проектов и развитие в регионах технологического предпринимательства. Всего на конкурс было подано 118 заявок, из которых эксперты выбрали 15 проектов полуфиналистов. Объявлен старт приема заявок на ежегодный конкурс «Экспортер года» ​​​​​​​Конкурс «Экспортер года» проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» среди предприятий малого и среднего предпринимательства.

Карта «Мир»-UnionPay» — для тех, кто собирается за границу ​​​​​​​Ни для кого не секрет, насколько изменились наши реалии с конца февраля. Многие бренды ушли с нашего рынка: от именитых бургеров до привычных социальных сетей. Что-то ушло незаметно и безболезненно, к чему-то привыкли настолько, что ощутимо. Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили об уходе с российского рынка. Это означает, что российские банки не смогут выпускать карты этих платежных систем, а также принимать к оплате карты, выпущенные зарубежными банками. Фактически это оставляет клиентов за рубежом без доступа к своим деньгам – они не могут ни снять наличные, ни оплатить покупки в магазинах или онлайн. Есть ли выход в этой ситуации? Да, выход есть, и паниковать в данной ситуации не стоит, говорит Елена Кобелева, исполняющий обязанности директора Иркутского филиала Россельхозбанка.

Фондовый рынок: перезагрузка. Эксперты БКС – о том, как ведут себя инвесторы и котировки на открывшемся после паузы российском рынке ценных бумаг ​​​​​​​Фондовый рынок страны, наконец, вернулся к жизни – самое время с холодной головой осмотреться и увидеть новые возможности. Мы поговорили с экспертами компании БКС не только о насущном, но и о глобальном: мировой экономике, геополитике и возможных дальнейших сценариях. На вопросы SIA.RU ответили директор Иркутского филиала компании «БКС Мир инвестиций»[1] Эдуард Семёнов и начальник отдела по работе с профессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиции» Роман Зеленин. Как сформировать антикризисный портфель ​​​​​​​В последнее время фондовый рынок переживает период нестабильности, и вопрос, как лучше защитить свой капитал, становится все актуальнее. Грамотно составленный портфель может спасти от больших финансовых потерь, напоминает Вадим Остапенко, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске. У каждого инвестора своя чувствительность к риску, и нет готовой универсальной стратегии, которая поможет полностью избежать инвестиционных рисков, однако есть несколько правил, которые могут их минимизировать. Альтернатива городской квартире. Какие новые форматы недвижимости предлагает загородный рынок

Современные загородные микрорайоны стирают былые различия между пригородом и городской недвижимостью. Центральные инженерные сети, продуманная инфраструктура и благоустройство позволяют сохранить привычный комфорт, а новые форматы загородных квартир не только конкурируют с городскими аналогами по цене, площади и эргономике, но и создают дополнительные возможности для покупателей. О том, как и почему загород стал альтернативой городским новостройкам, Газете Дело рассказала девелопер микрорайона Хрустальный Парк Кристина Яковенко.

Ставку налога на добавленную стоимость для гостиниц в России обнулили на 5 лет. В Ростуризме это решение называют «долгожданным, прорывным и своевременным»: оно поможет сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной, привлечет новых инвесторов и устранит острую нехватку гостиниц в стране. Оправданны ли эти ожидания? Действительно ли обнуление НДС приведет к строительству новых объектов? И какие проблемы на самом деле стоят перед туротраслью в регионе? Газета Дело обратилась за комментариями к участникам рынка и экспертам. «Драйвером развития всегда будут люди». Михаил Хардиков о перспективах энергетического бизнеса для молодёжи – Всем нам хорошо знакома фраза «Уходя, гасите свет». Так вот энергетики свет гасить не собираются, а значит, никуда не уходят. У нас – вечная работа, – заявил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков на встрече со студентами ИРНИТУ и молодыми специалистами компании. Так оптимистично он ответил на вопрос, что ждёт энергетическую отрасль в будущем в свете современных реалий. Кроме этого молодёжь интересовалась, как изменится российская экономика, будет ли востребована профессия энергетика через 5-10 лет, есть ли перспективы карьерного роста на предприятиях компании, а также судьбой социальных программ и ESG-повестки. На вопросы также отвечал ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. «Золотая сотня» Академии IT. Как En+ Group инвестирует в новые кадры

Сегодня любой бизнес должен активно внедрять современные информационные технологии. Как говорит руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков, без цифровизации его не построить. Чтобы справиться с этой задачей молодые кадры компания готовит в Академии IT, открытой в 2021 году на базе ИРНИТУ. Новые экономические вызовы не изменили долгосрочных планов компании по развитию высокотехнологичного бизнеса и поддержке образования. Популярность Академии IT растет: на второй поток зарегистрировалось вдвое больше желающих. Подробнее о проекте – в нашем материале.

«Первый шок от происходящих в экономике событий уже прошёл, и если посмотреть на жизнь Иркутска, то, в общем, в городе ничего не изменилось: как люди работали, так и работают, стройки не остановились, продолжается ремонт дорог и благоустройство», – отмечает Владимир Дмитриев, собственник элитного ЖК «CORSO residence».

Бизнес Приангарья переходит в российское облако Размещение основной ИТ-инфраструктуры на иностранных облачных ресурсах стало не просто сопряжено с высокими рисками, а зачастую вообще невозможно. Потеря связи, замедление скорости, сложности с оплатой и высокий курс валют – только часть проблем. Поэтому многие компании Иркутской области начали оперативно переносить свою ИТ-инфраструктуру на отечественные площадки. Только за последние две недели спрос на перенос ИТ-инфраструктуры удвоился. О том, как и зачем предпринимателям Приангарья переходить в российское облако, мы выяснили у директора МТС в Иркутской области Константина Зимина.