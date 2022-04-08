«Аскеты», «инвесторы» и «паникеры»: социологи описали стратегии россиян в кризис

В каждую из них входит примерно равное число россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ромир.

В условиях высокой волатильности рубля и санкционного давления россияне поделились на группы, исходя из стратегии потребительского поведения. Исследователи «Ромира» на основе опросного метода классифицировали их следующим образом: «аскеты», «инвесторы», «стратеги», «паникеры», «рационалисты».

Эксперты компании ведут анализ потребительского поведения россиян с первых дней после введения жестких западных санкций в конце февраля. Результаты исследования проекта «М-пульс» (есть у РБК), который проводится волнами с 5 марта, были представлены на конференции «М-холдинга» (в него входит исследовательская компания «Ромир»), прошедшей 7 апреля в Росстате.

По состоянию на 3 апреля пять указанных стратегий потребительского поведения использовали практически одинаковое количество россиян: доля «стратегов» чуть превалировала (23%), по остальным категориями распределились 17–21% граждан. «Стратегам» свойственно увеличение трат на многие категории товаров, не относящихся к товарам первой необходимости и базовым продуктам питания. Чаще всего представители этой категории увеличивают траты на алкоголь, а кроме этого, на БАДы и витамины, смартфоны, бытовую технику, ювелирные изделия, салоны красоты, ремонт автомобиля, отдых и развлечения. Как пояснили РБК в «Ромире», «стратегический» характер их потребления отражается в покупках товаров, которые могут в дальнейшем подорожать.

На другом полюсе — «аскеты» (21% опрошенных), они экономят на всем, кроме еды. В этой категории выше, чем в других сегментах, доля людей в возрасте 18–24 лет. «Инвесторы» (их 17%) увеличили расходы на ремонт автомобиля и страхование. «Паникеры» закупают впрок товары первой необходимости (18%): среди них самая высокая доля людей со средним заработком. Они, в частности, увеличили траты на кофе, сладости, деликатесы, косметику, средства личной гигиены и корма для животных. Наконец, «рационалисты» (21%) — это те люди, которые не увеличивают траты ни на одну категорию. В первую волну опросов (в начале марта) их было больше всего — 27%.