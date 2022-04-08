Майские каникулы могут продлить – эксперт

Сделать 4-6 мая нерабочими днями решат, если это поможет сохранить рабочие места, сказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой бухучёта, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская.

Такое решение будет принято, если цель дать людям возможность вырастить урожай и сохранить рабочие места окажется в приоритете, поясняет Петровская.

Это – на одной чаше весов. На другой – не менее серьезные экономические причины.

«Предложение сделать выходными дня 4 – 6 мая включительно, позволит сохранить людей на рабочих местах», – считает Петровская.

Люди проведут это время на своих огородах, тем самым обеспечив себе гарантированный урожай осенью.

В то же время, по ее словам, некоторые компании и без официальных выходных устанавливают период с 1 по 10 мая, как нерабочий, либо организуют «плавающий» график работы, что дает персоналу возможность отдохнуть.