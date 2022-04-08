По приглашению руководства БрАЗа на промплощадке побывали депутаты и общественники

На БрАЗе прошла экскурсия для депутатов Думы Братска и общественности. Гостям рассказали о ходе модернизации, о предстоящей глобальной перестройке и показали производство, чтобы они могли увидеть и оценить позитивные перемены, происходящие на заводе, сообщает Братская студия телевидения.

Приглашение на завод активистов и народных избранников – инициатива управляющего директора. По мнению Евгения Зенкина, у горожан должна быть возможность лично оценить ход экологических и технических преобразований на братской промплощадке.

«У нас гостеприимное предприятие, мы всегда рады гостям. Мы обсудили перспективу нашего нового проекта, как это повлияет в том числе на рабочие места, какие проблемы есть сегодня у города, предприятия. И не только заводские проблемы, но и проблемы социального обеспечения Братска: учителя, врачи, состояние инфраструктуры, сетей, объектов», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

БрАЗ вошел в состав компании РУСАЛ в 2000 году. Модернизация началась по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. В корпусах электролиза внедряют технологию «ЭкоСодерберг». Раньше приставки «эко» не было. Как и новых сухих газоочистных установок.

Сухая газоочистка – собственная разработка компании РУСАЛ, улавливает до 99,8 % примесей. Сейчас таких установок на БрАЗе 11, в этом году начинается строительство еще четырёх. Также делегация побывала в электролизном корпусе, где уже давно нет места устаревшему «Содербергу». В 2019-м БрАЗ присоединился к федеральному проекту «Чистый воздух», по которому валовый выброс вредных веществ в атмосферу должен снизиться на 20 %.

«В памяти у многих, кто живёт в Братске и чьи мужья работали на БрАЗе, так и осталось впечатление, что БрАЗ – это что-то страшное. А нам доказали, что предприятие уже сегодня делает многое для обеспечения безопасности своего производства и экологической безопасности города. Показали нам газоочистку, "Экологический Содерберг" в действии. И мне это нравится», – Наталья Ромашина, общественный деятель, член Союза журналистов России.

«Сегодня мы посмотрели, как выглядят цеха после модернизации, где практически нет дыма, где работать гораздо комфортнее. Мы посмотрели сухую газоочистку, которая улавливает выбросы, которые ранее попадали в атмосферу, и возвращает их снова в производство. Это для меня самая главная информация, которую я почерпнул благодаря визиту. А еще меня порадовало, что в последние годы РУСАЛ развивает столь огромную программу для города», – Андрей Антоненко, депутат Думы Братска.

Новая социальная программа компании подразумевает строительство спортивных, культурных и инфраструктурных объектов, а также корпоративного жилья. А новая программа по модернизации – кардинальную перестройку завода. Часть корпусов демонтируют, вместо них построят новое производство, которое будет работать с использованием самой передовой технологии обожжённого анода, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду. Так, фторидов в атмосферу будет попадать в 10 раз меньше, а выброс бенз(а)пирена снизится до нуля. Проект оценивается в 120 миллиардов рублей.