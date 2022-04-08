Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал жилые дома в ЖК «Сибиряков», блок-секции 1, 2, 3, 4.

Жилой комплекс «Сибиряков» строится в районе Нижней Лисихи в Иркутске рядом с плотиной ГЭС и набережной реки Ангары. В проекте четыре дома по две блок-секции, административное здание и социальные объекты, в шаговой доступности планируется строительство детского сада и школы. Близость социальных объектов, таких как супермаркеты, городской пляж, бассейн, набережная, поликлиника, фитнес центры обеспечат жителей ЖК «Сибиряков» необходимым комфортом. Удобное местоположение комплекса позволит быстро добираться как до центра, так и в любой другой район города на личном или общественном транспорте.

Приобрести квартиру в ЖК «Сибиряков» можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми»* по фиксированной ставке в 6% годовых при любой сумме кредита в рамках программы.

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) - на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели по программе «Ипотека для семей с детьми» (распространяется на граждан РФ, у которых не ранее 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. родился первый и (или) последующий ребенок, или имеющих ребенка категории «ребенок-инвалид», рожденного не позднее 31 декабря 2022 г., при условии что дети являются гражданами РФ): процентная ставка от 6,0% годовых. Минимальная сумма кредита – 600 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита до 12 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 6 000 000 руб. – другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru), оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).