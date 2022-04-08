РУСАЛ поддержал проведение в Братске Форума «Женщины Приангарья»

Форум «Женщины Приангарья» состоялся в Братске. Мероприятие прошло в городе уже в седьмой раз, участниками стали 750 человек из 8 муниципалитетов региона. В этом году темой встречи стали проблемы детства в современности.

Финансовую поддержку в проведении форума оказал Братский алюминиевый завод, сообщает БСТ. Представители РУСАЛа приняли участие и в работе дискуссионных площадок.

- Мы пришли со своими предложениями и со своими путями решения вопросов, которые сегодня ставятся на форуме. Я думаю, это поможет решить проблемы не только города, но и в целом нашей области, - комментирует Наталья СКАЧКОВА, финансовый директор БрАЗа, депутат Думы Братска. - Необходимо развитие кванториума в городе, для этого нужно дополнительное финансирование. Также необходимо развивать на базе школ дополнительное образование. Мы говорим о том, что сегодня требуется в обществе для того, чтобы развивать гармоничную личность.

Вопросы благополучия подрастающего поколения делегаты из Усть-Кута, Усть-Илимска, Тулуна, Братского, Тулунского, Усть-Илимского и Нижнеилимского районов обсуждали почти целый день. Говорили о защите интересов и воспитании маленьких граждан, их эмоциональном состоянии и отношениях в школе и семье. Предложения будут направлены в исполнительные и законодательные органы власти.