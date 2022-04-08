«Читаем детям»: команда «Дня Ч» запускает весенний сезон онлайн-лектория «Школа чтения»

Организаторы праздника чтения «День Ч» приглашают педагогов, библиотекарей, родителей принять участие в онлайн-лектории «Школа чтения». Апрельский цикл встреч «Читаем детям» будет посвящен традициям семейного чтения, педагогическим приемам в работе с книгой. Эксперты из Санкт-Петербурга и Иркутска расскажут о возрастных особенностях юных читателей, поделятся методами работы с детской литературой, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Онлайн-встречи пройдут на платформе Zoom. Записи трансляций также будут доступны на YouTube-канале «Дня Ч». Для участия в лектории «Школа чтения» нужно пройти регистрацию по ссылке.

14 апреля в 19.40 (14.40 Мск) педагог-библиотекарь ОК «Точка будущего» Ирина Абдулова (Иркутск) расскажет, как сделать чтение с детьми интересным, полезным и запоминающимся, как перебросить «мостики интереса» от чтения к тому, что интересует ребенка. 21 апреля в 19.00 (14.00 Мск) детский писатель, театровед, психолог Татьяна Шеремет (Санкт-Петербург) проведет лекцию о пользе семейного чтения «Читать с детьми: что, кому и для чего». А 28 апреля в 19.00 (14.00 Мск) заведующая сектором культурных проектов БЦ «Охта» (Маяковка), автор паблика «Полины книжки», соавтор и ведущая подкаста «Давай подумаем ещё», педагог современной литературы в школе «Точка притяжения» Александра Заспа (Санкт-Петербург) представит обзор книг для совместного чтения. Эксперт также расскажет о методах работы с художественной литературой: письменных практиках, диалогах с персонажем, инстаграм-аккаунтах главных героев.

Напомним, онлайн-лекторий «Школа чтения», организованный командой праздника чтения «День Ч», работает с осени 2021 года. За это время с родителями, библиотекарями, педагогами Иркутской области и других регионов встретились восемь экспертов детского чтения. Среди них – автор книги «Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги» Римма Раппопорт, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик МГПУ Екатерина Асонова, писатель, педагог, главный редактор интернет-журнала «Папмамбук» Марина Аромштам, главный библиотекарь методического отдела Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара (Москва) Татьяна Рудишина и другие. Записи встреч доступны всем желающим на YouTube-канале «Дня Ч». Участники лектория высоко оценивают практическую пользу проекта. По мнению иркутских педагогов и библиотекарей, советы и рекомендации экспертов «можно взять на вооружение как в профессиональном направлении, так и для личного опыта».

«Школа чтения» – не единственный онлайн-проект команды праздника чтения «День Ч». С февраля проводится цикл встреч «Тайная жизнь книг» на платформе Zoom для школьников из Усть-Кута и Киренска. На занятиях ребята знакомятся с историей книгоиздания, узнают о разных форматах современных книг и реализуют свои творческие проекты.

Все события культурно-образовательной программы «Дня Ч» в 2022 году проходят при поддержке Иркутской нефтяной компании.