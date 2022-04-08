ВТБ в первом квартале на 12% увеличил продажи ипотеки в Иркутской области

По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ оформили в Иркутской области более тысячи кредитов на 3,3 млрд рублей, что на 12% превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть – до 272 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ в Иркутской области выросла с 25% в январе до 50% в марте. Среди льготных программ основной объем выдач в первом квартале – 20% – пришелся на ипотеку с господдержкой для новостроек (запущена в 2020 г.), по которой банк предоставил жителям Приангарья 660 млн рублей. По «семейной ипотеке» ВТБ выдал в Иркутской области кредиты на сумму 550 млн рублей.

«В первом квартале рынок испытал давление: рост ключевой ставки повлек за собой увеличение стоимостных параметров по стандартным ипотечным программам. Это повлияло на «охлаждение» спроса на вторичном рынке жилья. Вместе с тем существенно выросла доля ипотеки с господдержкой, поскольку в рамках этих программ условия кредитования сохраняются на доступном уровне. Мы считаем, что доля кредитования в рамках госпрограмм продолжит расти, жители Приангарья воспользуются возможностями для улучшения жилищных условий», – прокомментировала управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова.

По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза – до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.

ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.