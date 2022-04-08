АТБ стал участником четырех льготных программ кредитования МСП

Азиатско-Тихоокеанский банк присоединился к четырем льготным программам кредитования малого и среднего предпринимательства, запущенным правительством в марте 2022 года.

Первые две программы реализуются Корпорацией МСП и Банком России.

Программа стимулирования кредитования «ПСК Антикризисная» предусматривает кредитование предпринимателей из перечня пострадавших отраслей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых до полутора лет.

Вторая программа – «ПСК Инвестиционная». Субъекты МСП могут получить инвестиционные кредиты по ставке до 13,5% для среднего бизнеса и до 15% годовых для малого и микробизнеса на срок до 3-х лет.

Третья программа «ПСК Оборотная» реализуется Банком России и предусматривает оборотное кредитование малого и микробизнеса по ставке до 15% и до 13,5% для среднего бизнеса на срок до 1 года.

Также банк стал участником программы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, которая дает право субъекту МСП столицы взять льготный кредит по ставке до 15% годовых на срок до 1 года. Программа действует до конца 2022 года.

АТБ продолжает предоставлять льготные кредиты на пополнение оборотных средств, инвесткредиты, а также кредиты на развитие предпринимательской деятельности в рамках программы Минэкономразвития субъектам МСП по ставке до 15% для малого бизнеса и до 13,5% – для среднего.