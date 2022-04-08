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Кольцевое теплоснабжение предместья Рабочее в Иркутске завершат к осени

Губернатор Игорь Кобзев посетил объекты, на которые регион получил инфраструктурные кредиты.

«В предместье Рабочее проложат тепловой луч, проведут реконструкцию канализационного и напорных трубопроводов. Главная цель – создать кольцевую схему теплоснабжения. Завершить проект планируют осенью», – пишет губернатор Иркутской области в Телеграм-канале.

  • В Иркутске также запланирована реконструкция очистных левого берега. Они 1965 года постройки, современным требованиям уже не отвечают.
  • В Ангарске реконструируют магистральную теплосеть. Это даст возможность развивать жилую застройку и возводить социальные объекты. Завершить работы должны в 2023 году.
  • В Усть-Куте сделают новую котельную на биотопливе и канализационные очистные сооружения. В Тайшете построят школу на 1 275 мест.

Напомним, что инфраструктурные кредиты – инициатива президента и Правительства РФ. Кредит выдают по ставке 3% годовых на развитие инфраструктуры в регионах. Причём выдают регионам с низкой долговой нагрузкой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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