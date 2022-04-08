Кольцевое теплоснабжение предместья Рабочее в Иркутске завершат к осени

Губернатор Игорь Кобзев посетил объекты, на которые регион получил инфраструктурные кредиты.
«В предместье Рабочее проложат тепловой луч, проведут реконструкцию канализационного и напорных трубопроводов. Главная цель – создать кольцевую схему теплоснабжения. Завершить проект планируют осенью», – пишет губернатор Иркутской области в Телеграм-канале.
- В Иркутске также запланирована реконструкция очистных левого берега. Они 1965 года постройки, современным требованиям уже не отвечают.
- В Ангарске реконструируют магистральную теплосеть. Это даст возможность развивать жилую застройку и возводить социальные объекты. Завершить работы должны в 2023 году.
- В Усть-Куте сделают новую котельную на биотопливе и канализационные очистные сооружения. В Тайшете построят школу на 1 275 мест.
Напомним, что инфраструктурные кредиты – инициатива президента и Правительства РФ. Кредит выдают по ставке 3% годовых на развитие инфраструктуры в регионах. Причём выдают регионам с низкой долговой нагрузкой.