15 марта во всем мире отмечался День добрых дел

Свой вклад в копилку добрых дел внес один из старейших любительских регби клубов России «Форум».

Столичная команда регбистов стала донорами крови. 3 марта они посетили Городской центр детской трансфузиологии Морозовской больницы и прошли все необходимые процедуры, включая осмотр и непосредственно сдачу крови. По словам основателя и президента «Форума» Игоря Кустова, это доброе дело было приурочено к дню рождения клуба, который отмечался совсем недавно.

По словам участников регби-клуба, они и в дальнейшем будут охотно участвовать в таких добрых акциях. Ведь помощь нуждающимся в донорской крови важна не меньше, чем победы в соревнованиях. Такие простые добрые поступки, возможно, станут примером для большого числа людей, которые всегда могут делать что-то полезное.

Донорская кровь и ее компоненты широко используются в лечении детей в кардиохирургических, нейрохирургических и реанимационных отделениях, при онкогематологических заболеваниях, и в других случаях. Переливание крови может иметь огромное значение для маленьких пациентов начиная с первых минут жизни. Поэтому доступность и качество донорской крови, предназначенной для детей, — один из ключевых элементов работы здравоохранения.

Клуб «Форум» был создан в 2003 году, он является одним из старейших в стране. В его состав входят спортсмены, для которых регби – это хобби, основные члены команды – выпускники математических ВУЗов, IT-шники, представители финансового рынка. Одним из игроков команды, играющим в нападении, является заместитель председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ», руководитель розничного бизнеса Станислав Тывес.

Регби-15 — один из видов регби-футбола, возникшего в Англии в XIX веке. Команда делится на игроков схватки (нападения) и защиты. Задача спортсменов - передвигаясь с мячом по полю, занести его в зачетную зону противника. Этот вид спорта отличает множество тактических комбинаций. В Советском Союзе регби стало популярным в 1936 году с появлением Федерации регби СССР, правопреемником которой сегодня является Федерация регби России.