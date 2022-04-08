Дальневосточный банк участвует в реализации новой программы льготного кредитования МСП «1764»

Дальневосточный банк участвует в реализации новой редакции программы льготного кредитования МСП «1764» Минэкономразвития Российской Федерации.
В рамках программы бизнес сможет получить кредит на пополнение оборотных средств (от 500 тыс до 500 млн рублей), на рефинансирование ранее взятых кредитов (не по программе «1764») по ставке 15% - для микро- и малых предприятий и 13,5% - для средних предприятий. Воспользоваться льготным кредитованием могут компании розничной и оптовой торговли, сельского хозяйства, внутреннего туризма, науки и техники, здравоохранения, образования, обрабатывающей промышленности, ресторанного бизнеса, бытовых услуг и другие представители МСП.
Кроме того, Дальневосточный банк принимает заявки от предприятий малого и среднего бизнеса на участие в расширенной программе стимулирования кредитования субъектов МСП, которую Банк России реализует совместно с «Корпорацией «МСП». В рамках программы средний бизнес сможет получить кредитные средства по ставке 13.5%, малый и микробизнес - по ставке 15%. Размер кредита - от 3 млн рублей, максимальный предел устанавливается в индивидуальном порядке.