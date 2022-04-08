Новикомбанк поддержал акцию «Всегда рядом»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, поддержал всероссийскую акцию СоюзМаш России «Всегда рядом», направив целевые пожертвования в Воронежскую и Ростовскую области для вынужденных переселенцев из Донбасса.

В рамках участия в акции «Всегда рядом», организованной Союзом машиностроителей России, Новикомбанк оказал поддержку жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, которые были вынуждены покинуть свои дома в связи с обострившейся обстановкой на Украине.

Банк перечислил денежные средства в благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело» в Ростове-на-Дону для содействия в организации размещения прибывших в регион жителей Донбасса. Кроме того, сотрудники ростовского филиала Новикомбанка своими силами собрали средства, закупили и доставили в пункт приема гуманитарной помощи продукты и предметы первой необходимости.

Новикомбанк также перечислил пожертвование в Воронежский областной фонд социальной поддержки населения, помогающий вынужденным переселенцам из ЛДНР. В целях обустройства пунктов временного размещения беженцев, среди которых, в основном, мамы с детьми и дети-сироты, банк оказал финансовую поддержку Воронежской областной благотворительной общественной организации «Общие дети».

«Тысячи жителей ЛДНР были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, теперь они нуждаются в нашей поддержке: оставшимся без привычной жизни людям приходится всё начинать с нуля. Это сложный и долгий процесс, требующий моральных сил, материальных средств и непосредственного ежедневного участия, – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. – Акция «Всегда рядом» – это возможность для всех неравнодушных людей оказать посильную помощь вынужденным переселенцам. В беде оказались женщины, дети, старики, и Новикомбанк не может остаться в стороне от их проблем».

На отдельный счет благотворительного фонда «Всегда рядом» поступают пожертвования от промышленных компаний России и частные взносы. Все средства идут на оказание поддержки жителям Донбасса. СоюзМаш России уже направил более 140 тонн груза в оперативный штаб по распределению гуманитарной помощи в Ростовской области и на освобожденные территории ЛДНР.