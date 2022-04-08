Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 медиарейтинга российских банков по итогам февраля 2022 года

Примсоцбанк занял 36 позицию в медиарейтинге российских банков за февраль 2022 года, опубликованном на портале Banki.ru.
В сравнение с прошлым месяцем банк поднялся на 3 позиций в рейтинге. Отметим, в феврале самым растиражированным инфоповодом Примсоцбанка стала новость о том, что банк получил самолёт в качестве залога по кредиту.
Отметим, данный рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 74 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Ознакомиться с ним подробнее можно по ссылке.
В сравнение с прошлым месяцем банк поднялся на 3 позиций в рейтинге. Отметим, в феврале самым растиражированным инфоповодом Примсоцбанка стала новость о том, что банк получил самолёт в качестве залога по кредиту.
Отметим, данный рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 74 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Ознакомиться с ним подробнее можно по ссылке.