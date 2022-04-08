В марте чаще всего искали специалистов в отраслях торговли, транспорта и производства

Работа.ру изучила более 200 тысяч вакансий (исследование есть у SIA.RU), опубликованных на сервисе в марте 2022 года, и выяснила, как изменился российский рынок труда по сравнению с февралем 2022 года.
По итогам марта заметен рост активности работодателей. Число компаний, публикующих вакансии выросло на 1% по сравнению с февралем, при этом вакансий стало больше на 5%.
Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали на 9% вакансий больше, чем месяцем ранее. В сфере транспорта и логистики число вакансий в марте осталось на уровне февраля, при этом количество вакансий в отрасли составило 18% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере производства и агропрома (+8% вакансий), услуг (+12% вакансий), а также строительства (+1% вакансий) и офисных служб (+8% вакансий).
Динамика вакансий по отраслям (Март 2022 Vs февраль 2022 гг.)
|
Доля вакансий от общего числа предложений в марте
|
Темп прироста, %
|
Сфера услуг
|
12%
|
Торговля
|
9%
|
Офисные службы / Бизнес-услуги
|
8%
|
Производство / Агропром
|
8%
|
Работа для студентов / Стажировки
|
5%
|
Финансы / Страхование
|
5%
|
Культура / Образование / Госслужба
|
4%
|
Строительство / Недвижимость
|
1%
|
Работа без специальной подготовки / Без опыта
|
1%
|
Транспорт / Логистика
|
0%
|
Красота / Здоровье
|
0%
Чаще всего на сервисе Работа.ру в марте в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и администраторов. Среди специалистов в сфере транспорта и логистики был высок спрос на водителей, курьеров и комплектовщиков. Компании из сферы производства и агропрома нуждались в сборщиках, слесарях и инженерах. В сфере услуг вырос спрос на пекарей, поваров и уборщиков, в строительстве — на машинистов, инженеров и слесарей, а в сфере офисных служб — на курьеров, охранникова и водителей.