В марте чаще всего искали специалистов в отраслях торговли, транспорта и производства

Работа.ру изучила более 200 тысяч вакансий (исследование есть у SIA.RU), опубликованных на сервисе в марте 2022 года, и выяснила, как изменился российский рынок труда по сравнению с февралем 2022 года.

По итогам марта заметен рост активности работодателей. Число компаний, публикующих вакансии выросло на 1% по сравнению с февралем, при этом вакансий стало больше на 5%.

Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли — в этой сфере работодатели опубликовали на 9% вакансий больше, чем месяцем ранее. В сфере транспорта и логистики число вакансий в марте осталось на уровне февраля, при этом количество вакансий в отрасли составило 18% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере производства и агропрома (+8% вакансий), услуг (+12% вакансий), а также строительства (+1% вакансий) и офисных служб (+8% вакансий).

Динамика вакансий по отраслям (Март 2022 Vs февраль 2022 гг.)

Доля вакансий от общего числа предложений в марте Темп прироста, % Сфера услуг 12% Торговля 9% Офисные службы / Бизнес-услуги 8% Производство / Агропром 8% Работа для студентов / Стажировки 5% Финансы / Страхование 5% Культура / Образование / Госслужба 4% Строительство / Недвижимость 1% Работа без специальной подготовки / Без опыта 1% Транспорт / Логистика 0% Красота / Здоровье 0%

Чаще всего на сервисе Работа.ру в марте в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и администраторов. Среди специалистов в сфере транспорта и логистики был высок спрос на водителей, курьеров и комплектовщиков. Компании из сферы производства и агропрома нуждались в сборщиках, слесарях и инженерах. В сфере услуг вырос спрос на пекарей, поваров и уборщиков, в строительстве — на машинистов, инженеров и слесарей, а в сфере офисных служб — на курьеров, охранникова и водителей.