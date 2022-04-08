Всё будет: и новое жильё, и ипотека, и рост цен

Портал SIA.RU организовал с иркутскими застройщиками и представителями банковской сферы круглый стол «Кредиты и недвижимость – новая реальность». Участники встречи обсудили, что происходит сейчас на строительном рынке: стоит ли опасаться, что какие-то объекты заморозят, а новых проектов не будет, есть ли будущее у ипотечного кредитования, сколько будет стоить квадратный метр в ближайшей перспективе, что ждёт рынок вторичного жилья и другие актуальные проблемы.

Круглый стол «Кредиты и недвижимость – новая реальность».

Фото: Андрей Фёдоров

По информации представителей банков, после роста ипотечных ставок выше 20%, спрос на кредиты уменьшился, и особенно пострадал вторичный рынок, где падение продаж составило практически 95%. Брать ипотечный кредит под 23-26%, чтобы купить вторичное жильё – это слишком круто, и скорее всего стоимость б/у квартир будет падать, считают иркутские банкиры. Они также прогнозируют, что снизится спрос и на первичное жильё – во всяком случае, уже сейчас некоторые банки закладывают в модели проектного финансирование падение продаж новостроек на 50-70%.

Круглый стол «Кредиты и недвижимость – новая реальность».

Фото: Андрей Фёдоров

Тем не менее, представители банковского сектора уверены, что люди никогда не перестанут покупать жильё, и ипотека в любом случае не встанет. Тем более, что госпрограммы по льготным кредитам продолжают действовать, хотя ставки и по ним тоже выросли с 7 до 12%. Просто заёмщикам надо время, чтобы привыкнуть к новым условиям, и начать планировать свою жизнь в соответствии с ними.

Круглый стол «Кредиты и недвижимость – новая реальность».

Фото: Андрей Фёдоров

К тому же и банкиры, и застройщики сходятся во мнении, что 12 % – это нормальная рабочая ставка ипотечного рынка, которая была до 2020 года. Другой вопрос, что изменилась – и значительно – себестоимость строительства, в том числе и в связи с ростом ставки по проектному финансированию, которая сейчас составляет 15%, а ещё совсем недавно была 20%.

Как рассказали застройщики, участвовавшие в работе круглого стола, чтобы этих условиях не останавливать свои проекты, они перестраивают свои бизнес-процессы, в частности, идут по пути дробления запланированных на 2022 год объёмов строительства: к примеру, вместо 40 тысяч квадратных метров будут строить 20 тыс. кв м. При этом они заверяют, что такой пресловутой проблемы, как обманутые дольщики в Иркутской области не будет.

Круглый стол «Кредиты и недвижимость – новая реальность».

Фото: Андрей Фёдоров

В целом же, иркутские застройщики настроены оптимистично и считают, что определённость и ясность на рынке должна появиться к осени текущего года. «Мы практически всё время живём в кризисной ситуации и состоянии неопределённости, поэтому уже научились гибкости и оперативно корректируем свои планы», – говорят первые лица и топ-менеджеры строительных компаний.

Однако, роста цен на новостройки избежать не получится, уверены и застройщики, и банкиры. Единственное, что его темпы не будут такими стремительными, как в 2020 году. Кроме этого, участники рынка недвижимости надеются, что на федеральном уровне получат дальнейшее развитие госпрограммы по льготной ипотеке, в том числе семейной и сельской.

В ближайшее время читайте на нашем сайте подробный материал о сценариях развития ипотечного кредитования и строительного рынка от участников круглого стола: Владимира Чернышева (банк «Открытие»), Татьяны Полевач и Ирины Маджара (Альфа-Банк), Екатерины Мироновой (ВТБ), Екатерины Прядко («Грандстрой»), Кристины Яковенко («Хрустальный Девелопмент»), Сергея Никитина («ВостСибСтрой»), Николая Кузакова («Горстрой»), Натальи Зверевой и Михаила Ивлева («Восток Центр Иркутск»).