США вывели из-под санкций ПО и мессенджеры

Речь идет о программах для видеоконференций и чатов, социальных сетях, программах для обмена фотографиями, сообщает РБК.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование, следует из генеральной лицензии.

Решение касается «всех обычных операций, необходимых для получения или передачи телекоммуникаций», а также «экспорта или реэкспорта, продажи или поставки прямо или косвенно из Соединенных Штатов или американскими лицами, где бы те ни находились, в Российскую Федерацию» услуг, программного обеспечения, аппаратного обеспечения (процессоры и другие комплектующие) или технологий для обмена сообщениями через интернет.

В частности, речь идет о мессенджерах, программах для видеоконференций и чатов, о сервисах электронной почты, социальных сетях, программах для обмена фотографиями, фильмами и документами, для просмотра веб-страниц, а также о приложениях для ведения блога, о хостинге и регистрации доменов.