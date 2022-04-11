«Хрустальный» открывает школу загородного девелопмента

Как построить успешный коттеджный поселок? Как избежать ошибок малоэтажного строительства? Как максимально использовать возможности проектного финансирования и государственного партнерства для повышения привлекательности проекта? Какие «фишки» позволяют увеличить прибыльность? Каковы особенности содержания поселков после «передачи ключей»?



Об этом и не только расскажут эксперты школы загородного девелопмента группы «Хрустальный», имеющей 12-летний опыт строительства и эксплуатации федеральной сети малоэтажных поселков. Компания, впервые в России, начала развивать франшизу по этому уникальному направлению.

Курс онлайн школы поможет избежать многих проблем, получить оценку экспертов земельных участков. Открыть для себя новые ниши, использовать успешный и уникальный опыт «Хрустального» в реализации как небольших, так и масштабных проектов. Определиться с финансовой моделью и получить обратную связь от банков-партнеров уже по итогам обучения.



Высокий уровень команды «Хрустального» подтверждена многими наградами федерального и международного уровней. В 2022 году, проект компании «Хрустальный парк» признан лучшим в России малоэтажным жилым комплексом во версии ТОП ЖК.



Рынок больших городов уже насыщен предложениями многоквартирных домов и для многих инвесторов – малоэтажные комплексы в пригороде станут тем самым «выходом» на новый уровень, особенно в нынешних условиях.



Бизнес находится на стадии приятия решения - в какую сторону развивать свою землю: ИЖС или комплексные коттеджные поселки. Выбрать правильное направление и добиться успеха в этой трансформации поможет курс школы загородного девелопмента от «Хрустального».

Кристина Яковенко. Фото из архива компании

- Наш опыт уникален не только в масштабах Иркутска. Нас постоянно приглашают для участия в отраслевых мероприятиях России, где мы делимся своими наработками. Каждое выступление вызывает неподдельный интерес как аудитории в зале, так и в кулуарах. Поэтому мы решили «упаковать» разрозненную информацию и наш опыт в курс, - сообщила Кристина Яковенко, коммерческий директор ДГ «Хрустальный».

Первый курс школы состоит из 10 модулей, разбитых на 35 уроков. Длительность обучения два месяца. Каждый модуль разобран на конкретных примерах из опыта «Хрустального» и охватывает все этапы от анализа земельного участка, создания концепции продукта до расчета предварительного финансового результата проекта.

Для обучения выбран удобный формат видеоуроков с дополнительными файлами и домашними заданиями. Видеоуроки можно смотреть как с компьютера, так и через мобильное приложение. Обилие различных дополнительных файлов, шаблонов и чек листов для заполнения помогут получить максимальный эффект от обучения.

Прием заявок на первый поток начнется уже в апреле на сайте hrustalni-development.ru.

Отметим, перед запуском курса, «Хрустальный» проводит интенсив «Как создать успешный проект коттеджного поселка в рамках нового законодательства», на котором слушатели познакомятся с организаторами и основным курсом поближе. Кроме того, участники получат практические знания, готовые к применению уже сейчас. Регистрация на интенсив уже идет.