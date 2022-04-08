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212 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 288 899.

  • Госпитализировано 601 (-25)
  • Выздоровело 281 819 (+312)
  • Умерло 8 493 (+8)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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