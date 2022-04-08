Общее число больных с начала пандемии – 288 899.
- Госпитализировано 601 (-25)
- Выздоровело 281 819 (+312)
- Умерло 8 493 (+8)
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7 апреля 2022
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Новости
212 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
Общее число больных с начала пандемии – 288 899.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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