«Хрустальный» проводит бесплатные уроки для загородных строителей и застройщиков

Что происходит с рынком загородной недвижимости сегодня, стоит ли начинать новый девелоперский проект сейчас? Какие изменения стоит внести в существующий бизнес, чтобы усилить свой проект, лучше продавать, сохранить и приумножить прибыль? Как продолжать расти в кризис?

Разобраться с изменениями рынка помогут бесплатные уроки школы загородного девелопмента от федеральной сети коттеджных поселков «Хрустальный». 12-летний опыт работы и проекты площадью более 123 гектар позволили «Хрустальному» стать лидером на рынке малоэтажного домостроения в СФО. Из последних наград стоит отметить проект сети - «Хрустальный парк», признанный лучшим малоэтажным комплексом в России по версии ТОП ЖК – 2022.

Интенсивный курс состоит из четырех уроков, в которых затронуты самые актуальные вопросы загородного строительства.

В уроках проанализирована ситуация на рынке сегодня и в перспективе ближайших пяти лет, представлены новые возможности законодательства по долевому участию и ИЖС, раскрыты нюансы проектного финансирования с помощью банков и инвесторов.

Также в уроках эксперты поделятся инструментарием поддержки государства застройщикам загородного жилья, мерами по снижению влияния кризиса на такие проекты. Будут раскрыты наиболее популярные концепции и форматы комфортного загорода.

Участники интенсива ознакомятся с кейсом по реализации одного из проектов компании – коттеджного поселка «Хрустальный»: от оформления земли до комплексной застройки по 214 ФЗ с проектным финансированием.

Кристина Яковенко. Фото из архива компании

- Мы считаем, что очень важно сейчас поддержать загородных строителей, делиться опытом, идеями, чтобы совместно развивать рынок загородной недвижимости. Кардинальные изменения произошли за последние 2 года: увеличение спроса во время пандемии, усиление внимания и поддержки государства, изменения законодательства, условий проектного финансирования. Многие загородные строители не знают, как воспользоваться новыми появившимися возможностями. Кто-то экспериментирует и нарабатывает опыт ошибками. Мы хотим облегчить этот путь, поделиться нашим опытом создания комплексных коттеджных поселков как ИЖС, так и с таунхаусами и малоэтажными многоквартирными домами, которые набирают популярность и успешно конкурируют с городскими новостройками, - отметила автор курса Кристина Яковенко, коммерческий директор «Хрустальный девелопмент»

Зарегистрироваться на интенсив можно уже сейчас по ссылке. Участники сразу смогут пройти бесплатные уроки, получить практические навыки и продолжить свое обучение в школе загородного девелопмента.