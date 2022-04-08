Золотая стратегия, или Почему драгоценный металл – надёжная инвестиция в период турбулентности

Инвестиции в золото – самые надёжные, утверждают эксперты, и в качестве доказательства приводит тот факт, что за последние 50 лет в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережал инфляцию. При этом особенно быстро золото растёт в цене в кризисные периоды: так было и в 2008-2011 годах, и в 2020 году в разгар пандемии ковида, а за первые три месяца 2022 года золото и серебро подорожали в среднем на 20%. О том, почему стоит инвестировать в жёлтый металл, где его можно приобрести и какая альтернатива есть у золотых слитков, рассказал Газете.ру директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

– Вопросом, как защитить свои сбережения от инфляции сегодня задаются многие, и одним из самых надежных и проверенных временем способов остаются инвестиции в драгметаллы, прежде всего в золото, – отмечает Сергей Широков. – Как показывает практика, многие инвесторы готовы «пересидеть» кризис, вложившись в золото. Такая стратегия уже стала традиционной для всего мира, и она обычно работает, именно потому что золото быстро растет в цене в кризисные периоды. Мы наблюдали это и в 2008-2011 годах, и в 2020 году в разгар пандемии ковида. Аналогичный тренд мы видим и сейчас: за первые три месяца 2022 года золото и серебро подорожали в среднем на 20%. Кроме того, если взглянуть на график стоимости золота за последние 50 лет, то мы увидим, что в долгосрочной перспективе рост цен на металл опережает инфляцию. И это делает его подходящим инструментом для сбережения средств во время обвала рынков, «тихой гаванью» в бушующем море, когда курсы ценных бумаг и валют меняются непредсказуемо.

А вот когда экономика находится на подъеме, по словам Сергея, происходит обратное: мировые цены на драгметаллы стабилизируются или падают, поскольку инвесторы перекладывают деньги в более динамичные инструменты, а объем покупок становится в зависимость по большей части от отраслей потребления: ювелирное производство, автомобилестроение, микроэлектроника, медицина и пр.

Поэтому, как правило, золото – это инструмент для инвестиций со средним и длинным горизонтом – на 3-5 лет и более. Хотя никто не мешает инвестировать и на меньший срок, если возникла потребность вывести средства и зафиксировать прибыль. Никаких ограничений по продолжительности владения металлом нет: хоть неделю, хоть 50 лет.

Тем не менее Сергей Широков, не призывает вкладывать все сбережения в золото, ведь в любой ситуации активы необходимо диверсифицировать. Но направить часть свободных средств в золото считает вполне разумным решением. Причём инвестировать только в физический металл в слитках совсем необязательно. У такого способа приобретения драгметаллов есть существенный минус: слитки нужно где-то хранить – в идеале в банковской ячейке, а не дома, что влечет за собой дополнительные расходы.

– Альтернатива слиткам – металлические счета, и это, пожалуй, самый удобный способ владеть драгоценным металлом. Физического металла в этом случае вы на руки не получаете (соответственно, исчезают сложности, связанные с его хранением, покупкой и продажей), а просто открываете счет, привязанный к рыночной цене этого металла. Приобретаете, к примеру, 0,1 грамма золота (это минимальный объем покупки в Сбере), владеете им сколько хотите, а потом, в благоприятный по рыночной конъюнктуре момент, можете продать банку, – пояснил Сергей Широков.

Открыть такой счет и купить металл можно буквально за минуту в мобильном приложении СберБанк Онлайн в любое время суток. Счет бесплатный и бессрочный, так что переоформлять договор не понадобится, как и платить банку за открытие и ведение счета. А если владеть металлом более трех лети потом его продать, то не нужно будет платить НДФЛ от полученной прибыли.

Как отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, в последнее время золото пользуется повышенным вниманием: по сравнению с декабрем 2021 года в марте 2022-го клиенты Сбера открыли в четыре раза больше новых металлических счетов. Средний чек на покупку драгметаллов за март вырос вдвое. В ответ на повышенный спрос банк расширяет количество офисов, где золото можно приобрести в слитках. С металлическими счетами все намного проще. По словам Сергея Широкова, человек может открыть свой первый счет не приходя в банк, а запустив приложение СберБанк Онлайн на своем смартфоне.