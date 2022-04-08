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ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Новые условия начнут действовать с 11 апреля.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать. Недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля», – говорится в сообщении Банка России.

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Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски.

Уровень ключевой ставки еще раз рассмотрят 29 апреля на заседании Совета директоров Банка России. Решение о дальнейшем проценте опубликуют в 13:30 по мск.

Напомним, что после начала санкционного давления Центробанк 28 февраля повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Такой рост оказался рекордным за все время существования ключевой ставки: и по предпринятому шагу – 1050 б.п. и по конечному значению – 20%. Ранее аналитики предсказывали ее повышение до 25% из-за роста инфляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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