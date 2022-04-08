Открытие Private Banking провел вебинар для клиентов об инвестиционных стратегиях в новых реалиях

Открытие Private Banking – подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами – 7 апреля провел вебинар «Обзор ситуации на финансовых рынках и управление портфелем в новых реалиях». Андрей Шенк, директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking рассказал о наиболее перспективных инвестиционных стратегиях для состоятельных клиентов в условиях жестких внешних ограничений.

Эксперт проанализировал основные внешние и внутренние ограничения для инвестирования – беспрецедентное санкционное давление, заморозку части золотовалютных резервов России, резкое ужесточение внутреннего регулирования рынка, ожидаемый рекордный с начала века годовой спад российской экономики, заключение новых сырьевых контрактов с дисконтом и предпосылки к замедлению глобальной экономики.

Исходя из анализа этих факторов и факторов поддержки фондового рынка, Андрей Шенк дал общие инвестиционные рекомендации клиентам, желающим сохранить и преумножить свои сбережения в новой реальности.

По мнению эксперта, наиболее разумно сейчас составлять портфель из различных классов активов, комбинируя валюту, контракты на драгоценные металлы и акции российских компаний-экспортеров сырья. Приоритетными инструментами для инвестирования становятся краткосрочные ОФЗ, акции экспортоориентированных компаний, инвестиции в драгоценные металлы и иностранную валюту, даже несмотря на комиссию на ее покупку.