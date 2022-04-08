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Компания Acer приостановила деятельность в России

Тайваньская компания по производству компьютерной техники и электроники Acer 8 апреля заявила на официальном сайте, что приостановила деятельность в России.

«Acer строго соблюдает применимые законы и правила международной торговли и внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. В связи с последними событиями компания Acer решила приостановить свою деятельность в РФ», – говорится в сообщении.

Компания Acer была основана в 1976 году. В настоящее время она производит различную продукцию, представленную на мировых рынках: ноутбуки и нетбуки, проекторы, компьютерные дисплеи, смартфоны, домашние медиасистемы, цифровые камеры и многое другое.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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