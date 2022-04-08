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Цена проезда по маршруту №74 в Иркутске подорожает с 8 мая до 25 рублей

Мэрия Иркутска сообщила на официальном сайте, что с 8 мая в городе до 25 рублей подорожает проезд по маршруту №74.

«Компании-перевозчики, осуществляющие деятельность на муниципальном маршруте общественного транспорта №74, уведомили администрацию города Иркутска о повышении стоимости проезда. С 8 мая 2022 года цена поездки составит 25 рублей», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне администрация рассказала, что вскоре подорожает проезд еще по трем маршрутам – №80, 3 и 20, перевозчики увеличат плату за услугу до 20 – 30 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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