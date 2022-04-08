Рынок акций падает из-за чрезмерного укрепления рубля

Индекс МосБиржи снижется на 2,6% из-за резкого укрепление национальной валюты.

– К числу утренних аутсайдеров — компаниям нефтегазового и металлургического секторов — во второй половине сессии присоединился финансовый сектор. Акции включенной в санкционный список США АЛРОСА обвалились на 12%, 8% теряют бумаги Петропавловска, 6% — СПБ Биржи, TCS и Новатэка, 5% — Башнефти ао. Более 3% теряют акции Сбербанка, ВТБ, Системы, Распадской, Полюса, Петропавловска, – отмечают эксперты БКС.



На валютном рынке Московской биржи к 16:00 МСК пара USD/RUB упала на 5,5% и торгуется на уровне 71,6 руб. Пара EUR/RUB снижается на 4,5% и курсирует на уровне 77,7 руб.

