ЕС введет эмбарго на уголь из России

Евросоюз вводит новый пакет санкций, который подразумевает запрет на импорт угля и другого твердого ископаемого топлива из России с августа. Сейчас импорт угля в Евросоюз составляет 8 млрд евро в год.

– Пакет мер включает в себя запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 г, — написано в документе.

По мнению экспертов, эта новость негативна для российских угольных компаний.

Кроме того, запрещается судам под флагом РФ заходить в порты стран Евросоюза. Исключения предусмотрены для перевозчиков продовольственных и сельскохозяйственных товаров, энергоносителей и гуманитарной помощи. Также вводится запрет на экспорт полупроводников, квантовых компьютеров, алкоголя, удобрений, реактивного топлива, древесины, цемента, морепродуктов и другого.