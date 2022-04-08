Темпы производства МС-21 после 2025 года планируется увеличить до 72 самолетов в год – ОАК

Глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь заявил, что планируется после 2025 года увеличить темпы производства самолетов МС-21 до 72 машин в год, пишет ТАСС.

«Задача максимум – выйти на 72 самолета [МС-21] в год в Иркутске. Там есть некая этапность, мы должны к 2025 году достичь 36 [самолетов], после этого выйти на 72. Это те расчеты, которые мы сделали с коллегами из авиационной отрасли – из Минтранса, из Росавиации, из авиакомпаний. Но я напомню, что до начала событий, которые были связаны с прекращением поставок иностранной авиационной техники, планы авиакомпаний были порядка от 80 до 100 самолетов в год закупать именно для обновления парка», – сказал Слюсарь.

Также он добавил, что самолет МС-21 на 50% состоит из российских комплектующих, задача – довести эту долю до 100%. «Задача сама по себе достаточно амбициозная, потому что в принципе сейчас внутри одной страны полностью авиационные современные комплексы создаются в широкой международной кооперации. Но тем не менее мы понимаем, какие предприятия с помощью каких решений сделают отечественные системы. Часть системы начинаем уже получать, устанавливать на самолеты планируем переходить к этапу летных испытаний», – сказал он.