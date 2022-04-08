Еще 16 участников присоединились к проекту по минимизации наценок на продукты в Приангарье

На сегодняшний день нем участвуют 63 организации, имеющих 743 торговых объекта, сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова. Акция стартовала 28 марта и направлена на поддержку покупательской способности населения в условиях введения санкций.

По данным статистики, которую приводит служба потребрынка, в Приангарье на большинство (на 48 из 68 регистрируемых) продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости недельный рост цен ниже среднероссийского. Есть данные о замедлении роста цен в секторе плодоовощной товаров. Так, например, на 3,6% снизились средние цены на огурцы. Кроме этого, в Иркутской области отмечается спад роста цен на детское питание и хлеб ржаной.