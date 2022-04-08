Константин Зайцев: Перед муниципалитетами стоит задача – наращивать собственный доходный потенциал

По оперативной информации министерства финансов Иркутской области, налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов региона за первый квартал текущего года выросли на 1,4 млрд рублей или на 18,1% выше аналогичного показателя 2021 года. Их сумма - 9,2 млрд рублей. По динамике собственных доходов Приангарье занимает 11-е место среди всех регионов, более чем в полтора раза опережая среднюю по стране динамику, сообщили на заседании экспертного совета по межбюджетным отношениям.

– Правительство не живет отдельно от территорий. В течение этого года мы выявляем финансовые вопросы в каждом муниципалитете. При этом не нужно забывать, что у муниципалитетов есть задача - наращивать собственный доходный потенциал, находить драйверы роста, – подчеркнул Константин Зайцев. – Добиваясь увеличения собственных доходов, муниципалитеты имеют возможность развивать предпринимательство, выполнять социальные обязательства, иметь высокую устойчивость финансовой сферы.

Участники совещания также рассмотрели механизмы предоставления муниципальным образованиям Иркутской области бюджетных кредитов для погашения их долговых обязательств по коммерческим кредитам. Это один из вопросов, озвученных в рамках выездных совещаний Правительства в территории. Были рассмотрены и другие предложения по снижению долговой нагрузки на муниципальные образования.