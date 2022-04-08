Константин Зайцев: Иркутская область взяла курс на импортозамещение

Вопросы импортозамещения стали одними из основных на заседании штаба по стабилизации экономики региона, который прошел под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев напомнил, что в рамках развития импортозамещения создан специальный сервис. Там уже зарегистрировано более 140 предприятий Иркутской области, на портале размещено 2400 наименований производимой в регионе продукции.

С целью привлечения финансирования на реализацию инновационных проектов планируется участие в конкурсе «Коммерциализация-импортозамещение», который проводится федеральным Фондом содействия инновациям. Конкурс направлен на предоставление грантов до 30 млн рублей малым предприятиям, планирующим создание или расширение производства инновационной продукции.

Председатель Правительства подчеркнул, что ключевую роль в стабильном функционировании экономики региона играют крупные системообразующие предприятия. Все их предложения по мерам поддержки оперативно отрабатываются и направляются в том числе на федеральный уровень.

- На сегодняшний день крайне важно на плановой основе обеспечивать модернизацию и обновление производственных мощностей в рамках программ, направленных на поддержку импортозамещения. В связи с чем принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности Иркутской области. В 2022 году региональный Фонд получит 268,8 млн рублей на оказание поддержки предприятиям, в том числе 58,1 млн рублей из средств федерального бюджета, - отметил Константин Зайцев.

Минпромторгом России также принято решение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на докапитализацию Фонда для предоставления грантов на компенсацию процентов по кредитным договорам, заключенным в целях пополнения оборотных средств. Иркутская область рассчитывает получить еще 63,8 млн рублей.

Кроме того, в регионе утвержден новый кредитный продукт Корпорации развития Иркутской области, в рамках которого промышленные предприятия смогут получить займы по ставке не более 10 % годовых на строительно-монтажные работы. Займы будут выдаваться на инвестпроекты в сфере промышленности и производства, реализуемые совместно с Фондом развития промышленности.

Также на федеральном и региональном уровнях приняты меры по поддержке туристической, сельскохозяйственной и других отраслей. Упрощены процедуры закупок.

- Иркутская область вязала курс на импортозамещение. Сейчас нам крайне важно получать обратную связь, которая позволит понять, как работают уже принятые меры, обобщать и анализировать предложения, поступившие от предприятий и представителей бизнеса, чтобы определить, в какой еще поддержке нуждаются наши граждане, - сказал Константин Зайцев.