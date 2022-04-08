Сальмонеллез обнаружили в некоторой продукции компании Kinder – Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила, что в организацию поступила официальная информация об обнаружении сальмонеллеза в некоторой продукции компании Kinder, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативной информации по международным информационным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов – RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов – ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium: kinder happy moments, kinder circus, kinder mix, kinder uovo maxi, kinder happy moments, kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder, happy snack», – говорится в сообщении.

Сейчас Роспотребнадзор принимает меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции.