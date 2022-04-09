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Более 90 населенных пунктов Иркутской области могут оказаться в зоне подтопления этой весной

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения областного главка МЧС Константин Полищук на пресс-конференции в иркутском пресс-центре «Интерфакса» 8 апреля сообщил, что весной 2022 года 97 населенных пунктов окажутся в зоне подтопления.

«Наиболее неблагоприятное развитие паводковой обстановки в этих 11 районах (может быть) в 97 населенных пунктах, в которых проживают около 18 тыс. человек. То есть мы всегда готовимся к наихудшему варианту», – сказал Полищук.

Он уточнил, что эти территории расположены в Жигаловском, Качугском, Тайшетском, Чунском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Заларинском, Нижнеудинском, Зиминском и Катангском районах. С середины апреля, до начала вскрытия рек, там начнут работать оперативные группы для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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