Электромонтер из Братска перевел аферистам почти полмиллиона рублей

Работник сферы цифровых услуг из Братска Иркутской области стал очередной жертвой мошенничества – он отдал аферистам почти полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что 53-летнему братчанина позвонил незнакомый мужчина и, представившись сотрудником крупного банка, сообщил, что неизвестные лица пытаются снять с его счетов деньги.

«Для того чтобы остановить незаконную финансовую операцию, лжебанкир порекомендовал перевести все имеющиеся у заявителя суммы на, якобы, безопасные счета. Получив согласие клиента, собеседник перевел его на линию разговора с автоматическим помощником, которому потерпевший сообщил все цифровые коды, приходящие на сотовый телефон. Следуя инструкциям, мужчина перевел злоумышленникам почти 500 000 рублей», – рассказали в МВД.

Спустя некоторое время лишившийся средств сибиряк понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.