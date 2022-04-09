Фильм иркутского режиссера станет единственным участником из РФ на кинофестивале в Амстердаме

Дебютный фильм «Здесь живет музыка» режиссера из Иркутска Полины Степановой стал единственным российским участником международного кинофестиваля Indy Film Library Awards в Амстердаме, сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

Картина поборется за победу в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Онлайн-показы будут проходить с 27 по 29 апреля.

В работе над фильмом «Здесь живет музыка» приняли участие операторы, члены Союза кинематографистов РФ Антон Сотников, Дмитрий Слободчиков, Илья Закаблуковский, а также лауреат Государственной премии Российской Федерации Юрий Ермолин.