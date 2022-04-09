ЦБ отменил комиссию 12% при продаже валюты. Как отреагирует рубль?

Банк России с 11 апреля 2022 г. смягчил условия приобретения валюты, отменив комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Кроме того, регулятор отменил требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров. Также ЦБ вновь разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 г. Теперь часть спроса на валюту вернется на рынок, что способно скорректировать курс рубля на 5-10% и вернут его в диапазон 80–90 руб., считают эксперты БКС.

Они обращают внимание, что рубль уже во второй половине торговой сессии в пятницу активно снижался в ожидании ослабления валютных ограничений, поскольку его курс стал слишком высоким с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров. Кроме того, достигнутые рублем многомесячные вершины не учитывают большую геополитическую и экономическую неопределенность, а также жесткость антироссийских санкций, введенных после 24 февраля.По мнению экспертов БКС, активное укрепление рубля было вызвано дисбалансом между спросом и предложением. В основном покупатели инвалюты прекратили операции из-за ограничений ЦБ и властей. В то же время экспортеры вынуждены продавать 80% выручки, что создавало рыночный дисбаланс и спровоцировало быстрый рост рубля.

– Теперь часть инвалютного спроса вернется на рынок, – считают эксперт БКС, – Это способно скорректировать курс рубля вниз на 5-10%. Однако эти покупки по большей части будут носить спекулятивный и эмоциональный характер, а потому постепенно ослабнут. К тому же ограничения на вывод инвалюты за рубеж по-прежнему остаются почти запретительными. Следовательно, без ослабления этих мер и/или требований к объему продажи экспортной выручки вряд ли снижение рубля будет значительным и продолжительным. Возможно, курс доллара вернется в диапазон 80–90 руб.