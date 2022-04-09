Рынок настороженно воспринял снижение ключевой ставки ЦБ РФ

К вечеру торгового дня 8 апреля рублевый индекс Мосбиржи упал почти на 1,7%, долларовый РТС скорректировался на 0,64% под влияением негативного геополитического фона, отмечают аналитики «Фридом Финанс»:.

– Главной внутрироссийской новостью дня стало незапланированное решение ЦБ РФ понизить ключевую процентную ставку сразу на 3 п.п, до 17%. В сопроводительном комментарии регулятора подчеркивается, что этот шаг обусловлен замедлением недельной инфляции в конце марта — начале апреля. Однако фондовый рынок достаточно настороженно воспринял такое решение, так как в годовом исчислении темпы роста цен по-прежнему достаточно высоки.

Среди лидеров роста на падающем рынке оказались депозитарные расписки Headhunter (+6,3%), бумаги группы Черкизово (+5%) и акции ТМК (+4,9%). В аутсайдеры попали Алроса (-11,5%), а также небольшие дальневосточные компании ДЭК (-9%) и ДВМП (-6%).

Котировки Brent к концу торговой сессии скорректировались на 1,7%, до $97,48 за баррель, в ожидании продажи нефти из стратегических резервов США и примкнувших к ним стран, пробив психологически важную отметку $100.

Евро и доллар на Мосбирже в паре с рублем к вечеру 8 апреля показали разнонаправленную динамику после решения Банка России о резком снижении ключевой ставки. Пара USD/RUB снизилась до 75,2, EUR/RUB, наоборот, подросла до 81,67.

Прогноз для индекса Мосбиржи на понедельник: 2580–2620 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74–77 и 80–84 соответственно.