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ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Банк России с 18 апреля разрешает банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля. Кроме того, разрешается снимать с открытых до 9 марта вкладов наличные евро, сообщил ЦБ. Кроме того, регулятор отменил комиссию в 12% на покупку валюты. 

Общий лимит на снятие валюты сохраняется на уровне $10 тыс. Средства сверх лимита в период временных ограничений (с 9 марта по 9 сентября) по-прежнему можно получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса ЦБ на день выдачи.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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