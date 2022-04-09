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Менее 10 человек заболели коронавирусом за сутки в Ангарске и Братске

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки в Братске и Ангарске, которые ранее были не раз в топе по заболеваемости, заболели менее 10 человек.

В Ангарске зафиксировано 8 случаев инфицирования, Братске – 9. В топ-3 по заболеваемости по итогам минувшего дня – Иркутск, Иркутский район, Братский район, где выявлено 64,14 и 10 случаев соответственно.

Всего в Приангарье за сутки заболели 200 человек, с начала пандемии – 289 тысячи. Количество госпитализированных снизилось на 42 человека, до 559. Умерли от болезни за день 7 человек, от сопутствующих патологий – 2.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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