Польские дипломаты будут высланы из России, в том числе из Иркутска

МИД России на официальном сайте сообщил, что из России будут высланы 45 дипломатов, в том числе из Иркутска.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены «persona nоn grata»», – говорится в сообщении.

Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России. Принятое ранее решение о высылке российских дипломатов расценивается «как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», – подчеркнули в МИД.