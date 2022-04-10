Новости

Почти 400 тысяч рублей отдали мошенникам жители Кутулика, пытаясь купить товары в Интернете

Жители поселка Кутулик Иркутской области стали жертвами мошенников, которым они отдали 380 тысяч рублей, пытаясь купить товары в Интернете, сообщает региональная полиция.

По информации МВД, супружеская пара из данного населенного пункта нашла в одном из мессенджеров канал с объявлениями о продаже игровых видеокарт. Изучив все отзывы, люди связалась с продавцом. Общение со злоумышленником продолжалось ежедневно: обсуждались сроки оплаты, транспортировка, а также удобный способ доставки. Однако после того как потерпевшие перевели деньги, торговец заблокировал переписку с собеседниками и перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Кроме того, еще один мужчина из Кутулика попался на уловки интернет-мошенников. Местный житель, увидев на популярном сайте предложение о продаже пиломатериалов, перевел аферистам около 180 тысяч рублей. Но, как и в предыдущем случае, свой заказ так и не получил.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», виновным грозит до 4 лет лишения свободы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании