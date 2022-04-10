Минстрой России назвал Ангарск самым комфортным городом Иркутской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассчитало индекс качества городской среды по итогам 2021 года, в том числе, оценивали и уровень жизни в 22 населенных пункта Иркутской области. Лидирующую позицию занял Ангарск, набрав 194 балла.

Ангарск попал в список больших городов России. Иркутск разместился в рейтинге крупных населенных пунктов. Шелехов – в списке малых городов с населением в 25-50 тысяч человек.

Города Иркутской области получили следующие баллы:

Ангарск – 194 балла,

Шелехов – 190 баллов,

Иркутск – 183 балла,

Саянск – 179 баллов,

Братск – 176 баллов,

Слюдянка – 167 баллов,

Бодайбо – 161 балл,

Железногорск-Илимский – 160 баллов,

Зима – 159 баллов,

Байкальск – 157 баллов,

Усть-Илимск – 156 баллов,

Бирюсинск – 154 балла,

Усолье-Сибирское – 152 балла,

Вихоревка – 150 баллов,

Киренск – 150 баллов,

Свирск – 150 баллов,

Черемхово – 147 баллов,

Нижнеудинск – 145 баллов,

Тайшет – 144 балла,

Усть-Кут – 140 баллов,

Тулун – 126 баллов,

Алзамай – 106 баллов.

Максимальное значение Индекса – 360 баллов. При составлении рейтинга учитывались шесть пространств и шесть критериев – улично-дорожная сеть, жилье и дворы, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, городское пространство, а также безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, эффективность управления, идентичность и разнообразие, современные и актуальные среды. Учитывалось и качество реализации национальных проектов.