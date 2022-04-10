Новости

Минстрой России назвал Ангарск самым комфортным городом Иркутской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассчитало индекс качества городской среды по итогам 2021 года, в том числе, оценивали и уровень жизни в 22 населенных пункта Иркутской области. Лидирующую позицию занял Ангарск, набрав 194 балла.

Ангарск попал в список больших городов России. Иркутск разместился в рейтинге крупных населенных пунктов. Шелехов – в списке малых городов с населением в 25-50 тысяч человек.

Города Иркутской области получили следующие баллы:

  • Ангарск – 194 балла,
  • Шелехов – 190 баллов,
  • Иркутск – 183 балла,
  • Саянск – 179 баллов,
  • Братск – 176 баллов,
  • Слюдянка – 167 баллов,
  • Бодайбо – 161 балл,
  • Железногорск-Илимский – 160 баллов,
  • Зима – 159 баллов,
  • Байкальск – 157 баллов,
  • Усть-Илимск – 156 баллов,
  • Бирюсинск – 154 балла,
  • Усолье-Сибирское – 152 балла,
  • Вихоревка – 150 баллов,
  • Киренск – 150 баллов,
  • Свирск – 150 баллов,
  • Черемхово – 147 баллов,
  • Нижнеудинск – 145 баллов,
  • Тайшет – 144 балла,
  • Усть-Кут – 140 баллов,
  • Тулун – 126 баллов,
  • Алзамай – 106 баллов.

Максимальное значение Индекса – 360 баллов. При составлении рейтинга учитывались шесть пространств и шесть критериев – улично-дорожная сеть, жилье и дворы, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, городское пространство, а также безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, эффективность управления, идентичность и разнообразие, современные и актуальные среды. Учитывалось и качество реализации национальных проектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании