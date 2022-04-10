Минстрой России назвал Ангарск самым комфортным городом Иркутской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассчитало индекс качества городской среды по итогам 2021 года, в том числе, оценивали и уровень жизни в 22 населенных пункта Иркутской области. Лидирующую позицию занял Ангарск, набрав 194 балла.
Ангарск попал в список больших городов России. Иркутск разместился в рейтинге крупных населенных пунктов. Шелехов – в списке малых городов с населением в 25-50 тысяч человек.
Города Иркутской области получили следующие баллы:
- Ангарск – 194 балла,
- Шелехов – 190 баллов,
- Иркутск – 183 балла,
- Саянск – 179 баллов,
- Братск – 176 баллов,
- Слюдянка – 167 баллов,
- Бодайбо – 161 балл,
- Железногорск-Илимский – 160 баллов,
- Зима – 159 баллов,
- Байкальск – 157 баллов,
- Усть-Илимск – 156 баллов,
- Бирюсинск – 154 балла,
- Усолье-Сибирское – 152 балла,
- Вихоревка – 150 баллов,
- Киренск – 150 баллов,
- Свирск – 150 баллов,
- Черемхово – 147 баллов,
- Нижнеудинск – 145 баллов,
- Тайшет – 144 балла,
- Усть-Кут – 140 баллов,
- Тулун – 126 баллов,
- Алзамай – 106 баллов.
Максимальное значение Индекса – 360 баллов. При составлении рейтинга учитывались шесть пространств и шесть критериев – улично-дорожная сеть, жилье и дворы, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, городское пространство, а также безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, эффективность управления, идентичность и разнообразие, современные и актуальные среды. Учитывалось и качество реализации национальных проектов.